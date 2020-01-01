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وصول بومبيو إلى إسرائيل في زيارة ستستمر بضع ساعات

الأربعاء 13 مايو 2020 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول بومبيو إلى إسرائيل في زيارة ستستمر بضع ساعات


القدس المحتلة / سما /

 وصل مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة ستكون خاطفة لعدة ساعات.

وهبطت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، طائرة بومبيو في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.

وحال وصوله للمطار، عبر بومبيو إسرائيل قائلاً: "أتيت لتنسيق المواقف بشأن تهديدين خطيرين الأول وباء كورونا والثاني إيران، مضيفا، ستواجه إسرائيل والولايات المتحدة هذه التحديات جنبًا إلى جنب".

ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعقد لقاء منفصل مع بيني غانتس حليف نتنياهو الجديد في الحكومة، إلى جانبه غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد.

كما سيلتقي بشكل منفصل مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، إلى جانب مشاركته في لقاء ثلاثي سيعقد بحضور نتنياهو.

وستركز المباحثات كما أعلن بومبيو على الملف الإيراني النووي وكذلك تموضع القوات التابعة لطهران في سوريا، والملف المتعلق بما يعرف بخطة السلام الأميركية "صفقة القرن" وخاصةً ملف الضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

#مايك بومبيو #نتنياهو #اسرائيل

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