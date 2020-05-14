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اجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس

الأربعاء 13 مايو 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/05/14: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/05/15: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/05/16: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من :

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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