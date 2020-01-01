غانتس يستقيل من رئاسة "الكنيست" تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

قدّم رئيس حزب "أزرق أبيض" ورئيس الكنيست الحالي، بيني غانتس استقالته، مساء يوم الثلاثاء، من منصبه، في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع مع حزب الليكود وزعيمه نتنياهو.

وتأتي هذه الاستقالة بالتزامن مع استقالة عضو الكنيست عن حزب الليكود "ياريف ليفين"، حيث من المتوقع أن يتم تعيين ليفين رئيساً للكنيست عند تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 13 أيار/مايو الجاري اليمين الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، وشغل المنصب لمدة 18 شهراً يخلفه فيه بعدها لنفس المدة شريكه الجديد بيني غانتس.