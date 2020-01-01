انتهاء جولة تحقيق جديدة مع اللواء النتشة

القدس المحتلة / سما /

انهت مخابرات الاحتلال هذه الليلة، جولة تحقيق جديدة مع اللواء بلال النتشة الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

وكانت مخابرات الاحتلال اخضعت النتشة لعدة جولات تحقيق سابقة خلال الايام القليلة الماضية في غرف 4 بالمسكوبية.

وأفاد أحمد صفية، محامي اللواء النتشة، أن التحقيق مع امين عام المؤتمر الوطني الشعبي استمر عدة ساعات وتمحور حول نشاطاته في مدينة القدس.

وقال صفية، إن هذا التحقيق يعتبر استكمالا لجولات التحقيق السابقة التي جرت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي مع اللواء النتشة، حيث جرى في أعقابها إطلاق سراحه، ثم تسلم بلاغاً لمقابلة المخابرات اليوم الثلاثاء حيث تم اخضاعه لجولة تحقيق جديدة.