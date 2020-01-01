إصابة شابين برصاص الإحتلال في يعبد خلال إقتحام ثالث تتعرض له البلدة اليوم

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ إعلانها عن مقتل جندي اسرائيلي في البلدة خلال اقتحامها فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر في جنين، أن أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية، إقتحمت البلدة عقب الإفطار وأغلقت مداخل يعبد الفرعية، وحاصرت المنطقة التي قتل فيها الجندي فجر اليوم الثلاثاء.

وشهدت البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال، رغم الانتشار العسكري المكثف لقوات الاحتلال التي تواصل عمليتها العسكرية حتى الآن (العاشرة من مساء الثلاثاء)، حيث اطلقت قوات الاحتلال الاعيرة النارية والمطاطية نحو الشبان ما اسفر عن اصابة شابين، احدهما اصيب بعيار ناري والاخر بعيار مطاطي.

واوضحت مصادر محلية، أن أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية، إقتحمت البلدة عقب الإفطار وأغلقت مداخل يعبد الفرعية، وحاصرت المنطقة التي قتل فيها الجندي فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال فتشوا المنازل الواقعة في تلك المنطقة، واحتلوا عدداً منها، و احتجزوا سكانها بداخلها وحولوها لنقاط مراقبة عسكرية، فيما حاصرت قوات الاحتلال في الوقت ذاته، عمارة عائلة عطية عصفور الذي اعتقل مع 10 أفراد نفار من عائلته بينهم ثلاث نساء.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال فتشوا المنازل الواقعة في تلك المنطقة، واحتلوا عدداً منها، و احتجزوا سكانها بداخلها وحولوها لنقاط مراقبة عسكرية، فيما حاصرت قوات الاحتلال في الوقت ذاته، عمارة عائلة عطية عصفور الذي اعتقل مع 10 أفراد نفار من عائلته بينهم ثلاث نساء.