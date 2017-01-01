  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"السياحة والآثار" تستنكر اعتداء الاحتلال على الحرم الابراهيمي

الثلاثاء 12 مايو 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السياحة والآثار" تستنكر اعتداء الاحتلال على الحرم الابراهيمي


الخليل / سما /

استنكرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بمصادرة أراض وقفية في محيط الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل كجزء من المشاريع الاستيطانية التي تسعى الى تهويد الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه وفرض السيطرة الكاملة عليه، من خلال إقامة مسارات ومصعد كهربائي لتسهيل وصول المستوطنين للحرم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا المشروع التهويدي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الصهيونية لخدمة أجندات سياسية استيطانية للاحتلال الإسرائيلي وخلق واقع جديد على حساب الهوية والتراث الثقافي والديني الفلسطيني، وتدنيس للحرم وتعدٍ على الأملاك الوقفية الإسلامية في محيطه، وما يتضمنه هذا المشروع من إضافات حديثة تمس بشكل كبير بالقيم العالمية الاستثنائية للحرم وبأصالته بشكل لا يمكن إصلاحه.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الحرم الابراهيمي ومحيطه باعتبارها قوة الاحتلال الموجودة بحكم الحال، وتعتبر ما تقوم به من تعدي سافر على الأراضي والتراث الفلسطيني والانساني قرصنة إسرائيلية غير شرعية، مما يشكل خرقا فاضحا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية التراث خاصة الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وخصوصا منظمة «اليونسكو» ولجنة التراث العالمي، والمنظمات الدولية لإدانة هذا الاعتداء، وناشدت بشكل خاص مدير عام اليونسكو، للتحرك السريع لاتخاذ التدابير الفورية لوقف التعدي على موقع التراث العالمي، مؤكدة على ضرورة حماية الأرض والتراث الفلسطيني والانساني في هذه المنطقة وكافة الأراضي الفلسطينية.

تجدر الاشارة الى أن دولة فلسطين سجلت البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، بسبب السياسات الاستيطانية والمخاطر التي تتعرض لها البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

القناة 13 تزعم : رئيس الشاباك اشترط على عباس اثناء لقائهما اغلاق حسابات الاسرى لمنح السلطة قرضا

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

قناة "MBC" توقف بث مسلسل مخرج 7

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

كورونا

"تطوير لقاح لكورونا صعب".. وعالم أوبئة يدعو الصين لإبداء "شفافية"

الكنيست

على خلفية ضم الضفة.. واللا العبري يكشف تفاصيل رسالة حذرت أعضاء الكنيست من الملاحقة الدولية!

33

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الجندي الاسرائيلي في يعبد.. والاحتلال يعتقل 16 شخصًا

الشيخ

بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل