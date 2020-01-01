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وقفة تضامنية مع طواقم تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

الثلاثاء 12 مايو 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

شارك إعلاميون مقدسيون، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع طواقم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، العاملة في القدس المحتلة.

وندد المشاركون، خلال الوقفة التي نظمت في جبل الزيتون/الطور المطل على القدس القديمة، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة لستة شهور أخرى، مؤكدين أن ممارسات الاحتلال لن تنجح في حجب الحقيقة عن العالم.

وشددوا على أن القرار الاحتلالي يأتي في إطار محاربة الوجود الرسمي الفلسطيني في العاصمة المحتلة، وهو محاولة يائسة لحجب الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد مددت أمس الأول قرار منع مكتب تلفزيون فلسطين من العمل في القدس المحتلة، ومنع طواقمه من العمل داخل أراضي الـ48.

#تلفزيون فلسطين #الاحتلال #وقفة تضامنية

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