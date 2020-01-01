  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر ونائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي يناقشان ظروف احتجاز الأسرى

الثلاثاء 12 مايو 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في الضفة الغربية أوليفا كاسوت، الأوضاع والظروف التي يحتجز فيها الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الأطفال، والأسيرات والأسرى المرضى.

وناقش الطرفان خلال لقائهما في مقر الهيئة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، متابعة الصليب الأحمر لإتمام إجراء الاتصال الهاتفي للأسرى بذويهم في ظل جائحة "كورونا"، والتي بدأت قبل أيام في بعض السجون حيث تم السماح للأسرى بالاتصال بذويهم من الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقة.

وأكد الطرفان أهمية الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر الدولي في زيارة الأسرى في سجون الاحتلال، والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية، لا سيما في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وخطورة انتقال العدوى إليهم.

وشددا على ضرورة العمل المشترك والتعاون في متابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال ومواكبتها، كما سلم كاسوت، لرئيس الهيئة ردودا على رسائل سابقة تم إرسالها من قبلها لرئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي، وتم المطالبة فيها بضرورة التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المحدثة التي من شأنها تطوير العمل وتحسينه بين المؤسستين.

#هيئة الاسرى #الصليب الاحمر #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

قناة "MBC" توقف بث مسلسل مخرج 7

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكنيست

على خلفية ضم الضفة.. واللا العبري يكشف تفاصيل رسالة حذرت أعضاء الكنيست من الملاحقة الدولية!

33

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الجندي الاسرائيلي في يعبد.. والاحتلال يعتقل 16 شخصًا

الشيخ

بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل

شاهد.. صحة غزة: انتشار الوباء يجعل قطاع غزة في دائرة الخطر.. وأزمة النقص في الموار الصحية تشدد!

القناة 13 تزعم : رئيس الشاباك اشترط على عباس اثناء لقائهما اغلاق حسابات الاسرى لمنح السلطة قرضا