زيارة والشوا يناقشان انعكاس أزمة "كورونا" على قطاع الإنشاءات

رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، انعكاس أزمة "كورونا" على قطاع الإنشاءات، خاصة فيما يتعلق بشركات المقاولات العامة في فلسطين.

وناقش زيارة والشوا مطالب اتحاد المقاولين في المحافظات الشمالية والجنوبية، وإمكانية دعم شركات المقاولات المتضررة خلال فترة الطوارئ من خلال: حث البنوك على تقديم التسهيلات البنكية لشركات المقاولات وإعادة جدولة الديون المستحقة عليها، وفقا للسياسة الائتمانية لكل بنك، واستفادة شركات المقاولات من برنامج القروض الميسرة التي أعلنت عنها الحكومة وسلطة النقد، والنظر بإيجابية لتصنيف شركات المقاولات على نظام الشيكات المعادة أثناء فترة الطوارئ، من خلال التسويات الرضائية وطلبات الاسترحام الواردة من المصارف، إضافة لزيادة ساعات عمل البنوك، خاصة في المحافظات الجنوبية.

وأكد الطرفان أن هذه الإجراءات تطبق في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.