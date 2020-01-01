الرئيس يهاتف وزيرة الصحة..

رام الله / سما /

اطمأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، على أوضاع المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الصحة مي الكيلة.

واطلع الرئيس على تطورات الأوضاع الصحية في فلسطين، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم المختلفة.

وشدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في فلسطين، وإجراء كل الفحوصات الطبية الضرورية للوقوف على الحالة الصحية في فلسطين، ومتابعة اوضاع المواطنين المصابين لضمان تعافيهم من الوباء ومنع انتقال العدوى إلى غيرهم.

وأثنى الرئيس على جهود طواقم وزارة الصحة الذين أسماهم الجيش الأبيض في حماية فلسطين من هذا الوباء الخطير.