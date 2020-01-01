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الإغاثة الزراعية تزود 17 مزارعاً من كفر الديك بأسيجة لحماية أراضيهم

الثلاثاء 12 مايو 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تزود 17 مزارعاً من كفر الديك بأسيجة لحماية أراضيهم


سلفيت /سما/

سَلمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مجموعة من المزارعين في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت أسيجة لأراضيهم المزروعة باشتال الزيتون في البلدة.

وأوضحت الجمعية أن توزيع الأسيجة على المزارعين جاء ضمن أنشطة مشروع "حماية حقوق وكرامة السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العنف القائم على النوع الإجتماعي، وحماية الأطفال، والحد من مخاطر الكوارث" الممول من مقاطعة فلنسيا الإسبانية من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية.

وجرى في هذا الإطار تسليم 17 مزارعاً الأسيجة اللازمة لحماية أراضيهم، والكافية لتسييج ما مساحته 3 دونمات لكل مزارع.

#الاغاثة الزراعية #سياج #المزارعين

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