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الرئيس يوعز بالعمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم

الثلاثاء 12 مايو 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوعز بالعمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم


رام الله / سما /

استمع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج في ظل تفشي وباء كورونا.

وقدم وزير الخارجية تقريرا مفصلا عن أعداد وأماكن الفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في دول العالم المختلفة، وكذلك عن حالات الوفاة بين الفلسطينيين في الخارج جراء هذا الوباء.

وأوعز الرئيس باستمرار متابعة وزارة الخارجية للجاليات الفلسطينية للوقوف على أوضاعها، وتقديم ما يمكن من مساعدة لها، كما أعطى تعليمات مشددة بالعمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم المختلفة إلى فلسطين، والتنسيق مع وزارة الصحة لترتيب إجراءات عودتهم وتقديم الفحوصات والخدمات الطبية لهم عند وصولهم إلى فلسطين.

وأثنى الرئيس على جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع الفلسطينيين في الخارج، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم.

#الرئيس عباس #الخارجية والمغتربين #الجاليات الفلسطينية #فيروس كورونا

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