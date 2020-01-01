يتم نقلهم لمراكز الحجر الصحي.. صور: وصول أعداد من العالقين في مصر عبر معبر رفح

غزة / سما /

وصلت قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أعداد من المواطنين العالقين في جمهورية مصر عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر لمدة ثلاثة أيام.

وتعمل أطقم الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وبمساندة من الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة، في تسهيل وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي وسط إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وبالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

ويستمر وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح حتى يوم الخميس المقبل

وخلال الأيام الماضية، أتمّت هيئة المعابر دراسة جميع بيانات المُسجلين من العالقين عبر رابط إلكتروني تم نشره مسبقاً لإحصاء أعداد وبيانات الراغبين في العودة لغزة من الخارج.

وفي السياق، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أنه يتم توزيع العائدين على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات المصنفة مسبقاً، لافتاً إلى أن الهيئة أتمّت جمع بيانات العالقين وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة.

وأضاف البزم – خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء - أن قرابة 1700 مواطناً عالقاً سيدخلون غزة خلال ثلاثة أيام.

وأشار البزم إلى أن هيئة المعابر "تواصلت مع العالقين في مصر بشكل شخصي وأبلغتهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة"، معرباً عن أمله في الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين.