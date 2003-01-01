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في ذكرى النكبة.. أهالي كفر قدوم يطلقون طائرات ورقية تحمل أسماء الأسرى والبلدات المهجرة

الثلاثاء 12 مايو 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكبة.. أهالي كفر قدوم يطلقون طائرات ورقية تحمل أسماء الأسرى والبلدات المهجرة


قلقيلية / سما /

 إنطلقت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية فعالية إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل أسماء قرى وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني في ذكرى النكبة الـ72.

الطائرات الورقية أطلقت في سماء القرية ووصلت فوق مستوطنة قدوميم التي أقيمت على أراضي القرية عام 1976، وحاصرتها وأغلقت مدخلها الرئيس منذ عام 2003م.

مراد شتيوي منسق فعاليات مسيرة كفر قدوم الاسبوعية يقول :" هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع ذكرى النكبة الـ72 بمشاركة الطفل الجريح عبد الرحمن شتيوي "10 سنوات، ترسخ النكبة في ذاكرة أطفال القرية".

وتابع قائلا :" الذي ميز فعالية الطائرات الورقية في كفر قدوم حضور لافت للأطفال حتى سن أربع سنوات، وجرحى المسيرة الأسبوعية، كما شارك فيها الأب والإبن والجد ، فهذه المشهد مشرف للطائرات الورقية التي تحلق فوق مستوطنة قدوميم رغما عن الاحتلال والمستوطنين".

الطفل خالد شتيوي"13 عاما " جريح مسيرة كفر قدوم قال :" صنعت طائرة ورقية وكتبت عليها بيسان كي نعود إلى بيسان الفلسطينية في الداخل الفلسطيني".

أما الفتى الجريح محمد شتيوي"16 عاما " يقول :" جئت إلى المكان الذي أصبت به قبل عدة أشهر لأشاهد الطائرات الورقية التي تحلق في سماء القرية ".

المواطن عاكف جمعة أكد : أن هذه الفعالية تؤكد مدى وفاء الشعب الفلسطيني لقضيته، "فنحن بعد 72 عاما نرفع أسماء مدننا فوق ارضنا والأرض التي اغتصبت ".

#كفر قدوم #ذكرى النكبة #الاسرى

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