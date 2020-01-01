"الخارجية": 75 حالة وفاة و1383 أصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 75 حالة وفاة، وإصابة 1383 من أبناء جالياتنا بمختلف دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وأضاف تقرير الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه ضمن جهود وزير الخارجية رياض المالكي المتواصلة لحشد الدعم الدولي لجهود دولة فلسطين في مواجهة وباء كورونا المستجد، خلال استقباله هذا اليوم سفير جمهورية البرازيل الاتحادية فرانسيسكو ماورو تسلم منه قرار الحكومة البرازيلية بتقديم دعم مالي لفلسطين على الشكل التالي: 75 الف دولار أميركي لخزينة الدولة لشراء معدات طبية وعينات فحص ومستلزمات ضرورية أخرى للحد من تفشي الفايروس، إضافة الى 75 الف دولار إضافية الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من اجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر تضررا من هذا الوباء.

وسيقوم فريق العمل المختص في الوزارة بالتنسيق مع الحكومة البرازيلية ووزارة الصحة لعمل الإجراءات اللازمة على الفور لتنفيذ هذا الدعم خلال الأيام القليلة القادمة وتسليمه الى وزارة الصحة.

وأكد فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين تزايد اعداد المناشدات التي تصل الى الوزارة من العالقين، المواطنين والطلبة، وتزايد الرسائل والتقارير التي تصله من سفراء دولة فلسطين بخصوص الأوضاع المعيشية الصعبة للعالقين وارتفاع منسوب الضغط النفسي والإنساني لديهم بسبب تعطلهم عن أعمالهم ودراستهم من جهة، وبُعدهم عن ذويهم واسرهم خاصة في شهر رمضان المبارك ومع اقتراب حلول عيد الفطر، وأفادت السفارة في أوكرانيا بأن 3 من الطلبة الفلسطينيين حملة الوثيقة اللبنانية سيغادرون على متن طائرة اوكرانية الى لبنان، ومجموع من دخلوا الى ارض الوطن من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية بلغ 2307، وان الدفعة الثانية من أبناء شعبنا في قطاع غزة ستدخل يوم الغد، وتم اجراء التنسيقات اللازمة لنقلهم الى معبر بيت حانون بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

من جهة أخرى بينت سفارة دولة فلسطين في القاهرة ان السلطات المصرية فتحت معبر رفح ابتداءً من صبيحة اليوم حتى الخميس القادم لدخول العالقين، ومن المتوقع ان يتمكن 1500 مواطن وطالب من الدخول الى قطاع غزة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بأنه لم يتم تسجيل اية إصابة او وفاة في صفوف الجالية لهذا اليوم، وتسجيل 4 حالات تعافي من الحالات المصابة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش متابعة أوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتوفرة، سواء على مستوى مساعدات نقدية بسيطة او عينية للعائلات المستورة والطلبة المحتاجين.

وأفادت السفارة بتسجيل اول إصابتين بالفيروس في صفوف الفلسطينيين في بنغلاديش لطالبين عسكريين، حيث تم عزلهم عن بقية الطلبة حفاظا على السلامة العامة، وتتابع السفارة وعبر المحلق العسكري المعتمد مع الجهات البنغالية المختصة اجراء الفحوصات اللازمة لكافة طلبتنا العسكريين والبالغ عددهم25 طالباً.

وفي تركيا، تتابع سفارة دولة فلسطين أحوال الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين وتتواصل معهم من خلال لجنة الطوارئ لتقديم كل ما يلزم من خدمات ممكنة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم واوضاعهم المعيشية والطبية خاصة في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر، وتواصل أيضا متابعة الأوضاع الصحية للمصابين بالفيروس والمعيشية لذويهم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 16 حالة، كان اخرها إصابة شاب فلسطيني يعمل في احد المصانع في إسطنبول وحالته مستقرة وتم علاجه في المستشفى وهو قيد الحجر المنزلي الان ، ومنها حالتين تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، وتم تعافي 13

بدورها، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية للمواطن احمد محمود درويش ذياب ( 46 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية في الامارات الى 6، ويبقى عدد الإصابات 23 حالتهم مستقرة، وتم تعافي 6 حالات.

وتقوم السفارة ولجنة الطوارئ بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين باستمرار للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم أي عون للمحتاجين منهم، وفي ذلك ستقوم السفارة بتوزيع 650 طرداً غذائياً على الاسر المتعففة بتبرع كريم من مؤسسات ومحال تجارية وعبر السفارة.

وتتابع السفارة أيضا شحنة التبرعات الطبية التي تقدمت بها شركة نافكو لشعبنا في الوطن وفي لبنان وسوريا، وتتواصل مع الهيئة الخيرية الإماراتية للاطمئنان على سير حملة التبرعات التي تشرف عليها الهيئة لشراء 20 جهاز تنفس لصالح وزارة الصحة، والتي بلغت حتى الان ما يفوق 100 ألف دولار.

وتواصلت السفارة مع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية لإجراء ما يلزم من اتصالات وترتيبات مع وزارة التربية والتعليم بشأن طالب ثانوية عامة عالق في الامارات، وبدوره تابع فريق العمل المصغر في الوزارة القضية مع وزارة التربية والتعليم، وجاري الترتيب معها لتأمين الفرصة للطالب لتقديم امتحان الثانوية العامة بإشراف السفارة.

بلجيكا، تتابع سفارة دولة فلسطين في بلجيكا أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين وتتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، بذلك يستقر عدد المصابين عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة، واصابة واحدة في لوكسمبورغ، تعافى أحد ابناء الجالية ليرتفع عدد المتعافين إلى 49 حالة منذ بداية الأزمة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي متابعاتها لأوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها وضمان تقديم اية خدمات او مساعدة ممكنة لأعضائها، بالتواصل مع مؤسسات وفعاليات الجالية والوقوف على سير اشكال التضامنات الاجتماعية والتكافل الاسري وحملات الخير والتبرعات التي تقوم بها مؤسسات الجالية، سواء على مستواها الداخلي، او على مستوى حشد التبرعات لأبناء شعبنا والمؤسسات الفلسطينية في الوطن.

أكدت السفارة انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بصفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 6، منها إصابة عائلة مكونة من 5 افراد، وشفاء حالة واحدة.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة كبموديا، وجمهورية لاوس الشعبية، أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد بذلك الخصوص.

وفي أوكرانيا، تواصل سفارة دولة فلسطين متابعة أوضاع الجالية والطلبة وتطمئن على صحتهم وتقدم لهم المساعدات الممكنة على المستوى المعيشي، واشرفت على تشكيل لجان طوارئ في المدن الأوكرانية بالشراكة مع الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتقوم ضمن امكانياتها المحدودة بتقديم مساعدات للطلبة والعوائل المحتاجة.

وسددت على انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 3، منها طالبين مصابين بالفيروس وحالتهم الصحية جيدة جدا وتم تمديد الحجر الصحي لهما لمدة أسبوع اخر، وقامت السفارة بتزويدهما بمواد غذائية وكل ما يلزم من كمامات ومعقمات ومواد طبية.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين انه لا توجد أية إصابة في صفوف الجالية حتى اللحظة، وتتواصل مع الجالية بواسطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة ورموز الجالية، وتفيد ان جميع الطلبة بخير ويواصلون دراستهم في كافة جامعات المملكة بواسطة التعليم عن بعد. تقدم السفارة المساعدات للأسر المحتاجة طيلة أيام شهر رمضان مع اختلاف نوع المساعدة مادية وعينية، وذلك عن طريق فاعلي خير وجمعيات بحرينية.

وقدمت جمعية الفلاح الخيرية 200 وجبة إفطار صائم إلى المخيمات الفلسطينية في صيدا -لبنان حسب طلب المتبرع، وقدمت 100 سلة غذائية إلى مخيم برج الشمالي في لبنان حسب طلب المتبرع، وقدم أحد المتبرعين ألف دولار توزع كسلال غذائية في فلسطين حسب رغبته، كما قدم رجل اعمال في مملكة البحرين 5 آلاف دولار ، تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية في فلسطين.