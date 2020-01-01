الصليب الاحمر يعلن زيارته معظم السجون الاسرائيلية وتحدث مع الأسرى حول أوضاعهم

غزة / سما /

أفادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أنها زارت 27 مرفق من مرافق الاحتجاز في إسرائيل التي تضم أكثر من 85٪ من مجموع المحتجزين الفلسطينيين، بالإضافة إلى 3 مرافق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشملت الزيارات التي بدأت في 15 مارس اذار الماضي ، محادثات فردية مع المحتجزين ومواصلة الحوار مع سلطات الاحتجاز بشأن أفضل الممارسات في السجون والقضايا والشواغل الأخرى ذات الصلة.

وذكر بيان للصليب الاحمر انه نظّم تدريباً في موضوع النظافة والتعقيم، ووفّر 10,500 قناع واقي مع 35 وحدة من معدات الوقاية الشخصية (ثياب عمل ونظارات واقية وقفازات وأحذية)، و70 رشاش ظهر، و315 لتر من مواد التنظيف المختلفة لتوزيعها على فرق التنظيف في مرافق الاحتجاز الستة ومركز الحجر الصحي المخصص للمحتجزين في غزة.

وقالت أنها انتهت من إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في مرفق احتجاز واحد في غزة لضمان الوصول الآمن للمياه لدى المحتجزين، واضافت أنها استجابت بمساعدة عاجلة بالتبرع ب 507 حقيبة نظافة شخصية لمرافق الاحتجاز في غزة ، و1,000 فرشة، 1,500 بطانية، 250 غطاء مشمّع، 300 حقيبة من لوازم النظافة الشخصية تكفي ل 1500 شخص لمساعدة مراكز الحجر الصحي في غزة على استيعاب الأفراد واستضافتهم ، والتبرع ب 20 خيمة لمستشفى رفح الميداني لإيواء الفرق الطبية ، والتبرع ب 43 ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء لوزارة الصحة في غزة للمساعدة في فحص الحالات التي قد تكون مصابة بالفيروس.

وأوضح البيان ان الصليب الاحمر تبرع في اواخر ابريل الماضي بشحنة طبية لوزارة الصحة و شملت 10 شاشات لمراقبة حالة المرضى، 5 أجهزة تخطيط قلب كهربائي، 5 أجهزة صدمات كهربائية، جهاز تنفس اصطناعي واحد، 100 جهاز لقياس تدفّق الأكسجين، 100 جهاز شفط، وغيرها من المعدات الحيوية لوحدات العناية المركّزة في غزة، بالاضافة الى الاستمرار في بناء مرفق مؤقت لمكافحة العدوى بين العاملين في المجال الصحي، وإجراء تحسينات على محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مستشفى غزة الأوروبي.

واوضح الصليب الاحمر أنه ساعد 15,000 شخص على استعادة المياه الصالحة للشرب عن طريق الإصلاح العاجل لمحطة تعزيز ضخ المياه في الشوكة برفح ، وتبرع بـ 150,000 قناع واقي، 10,000 منديل منظّف، 1,000 رداء واقي، 1,120 زوج من الأحذية الواقية، وغيرها من المواد الطبية ومواد التعقيم والحماية لمراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

واضافت انها واصلت التنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونجمة داود الحمراء في إسرائيل.