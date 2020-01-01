فتح: ضم الضفة سيقود المنطقة الى دوامه من العنف لن تنتهي ببساطة

رام الله / سما /

صرح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح د. حسين حمايل بانه اذا ما اقدمت اسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة والاغوار فانها تكون ساقت نفسها والمنطقة كاملة الى دوامه من العنف لن تنتهي ببساطة، وياتي ذلك في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي والرسمي الفلسطيني منذ اعلان ما يسمى بصفقة القرن.

وأضاف حمايل بان ما تقوم به اسرائيل سيواجهه الشعب الفلسطيني بأجسادهم وأرواحهم ولن تمر هذه المخططات المتطرفة، وكذلك على العالم ان يتصدى لدولة الاحتلال من اجل مصلحة شعوبهم ومصالحهم في الوطن العربي والشرق الاوسط لان الشارع العربي من خلال التقارير الإعلامية يعتبر هذه القرارات اعتداء على العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم اجمع، مشددًا انه على الأنظمة العالمية ان تقوم بالدفاع عن القانون الدولي الذي عبث به ترامب وعصابته في ادارته الحالية.

وطالب حمايل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وخاصة حماس بضرورة الالتفات لهذا الخطر الوازن الذي تمر به القضية الفلسطينية وثوابتها ،وإعلان قبولهم بالوحدة الفلسطينية لا للمصالح الحزبية.