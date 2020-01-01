  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: ضم الضفة سيقود المنطقة الى دوامه من العنف لن تنتهي ببساطة

الثلاثاء 12 مايو 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ضم الضفة سيقود المنطقة الى دوامه من العنف لن تنتهي ببساطة


رام الله / سما /

صرح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح د. حسين حمايل بانه اذا ما اقدمت اسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة والاغوار فانها تكون ساقت نفسها والمنطقة كاملة الى دوامه من العنف لن تنتهي ببساطة، وياتي ذلك في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي والرسمي الفلسطيني منذ اعلان ما يسمى بصفقة القرن.

وأضاف حمايل بان ما تقوم به اسرائيل سيواجهه الشعب الفلسطيني بأجسادهم وأرواحهم ولن تمر هذه المخططات المتطرفة، وكذلك على العالم ان يتصدى لدولة الاحتلال من اجل مصلحة شعوبهم ومصالحهم في الوطن العربي والشرق الاوسط لان الشارع العربي من خلال التقارير الإعلامية يعتبر هذه القرارات اعتداء على العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم اجمع، مشددًا انه على الأنظمة العالمية ان تقوم بالدفاع عن القانون الدولي الذي عبث به ترامب وعصابته في ادارته الحالية.

وطالب حمايل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وخاصة حماس بضرورة الالتفات لهذا الخطر الوازن الذي تمر به القضية الفلسطينية وثوابتها ،وإعلان قبولهم بالوحدة الفلسطينية لا للمصالح الحزبية.

#حركة فتح #اسرائيل #الضفة الغربية #مخططات الضم #ضم الضفة #المستوطنات #الاراضي الفلسطينية #الشرق الاوسط

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

شاهد: جيش الاحتلال يحدث نظام الرصد البحري والبري على حدود شمال غزة.. لهذا الهدف

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

الأخبار الرئيسية

الشيخ

بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل

شاهد.. صحة غزة: انتشار الوباء يجعل قطاع غزة في دائرة الخطر.. وأزمة النقص في الموار الصحية تشدد!

القناة 13 تزعم : رئيس الشاباك اشترط على عباس اثناء لقائهما اغلاق حسابات الاسرى لمنح السلطة قرضا

شاهد ..إطلاق النار على مواطن قرب حاجز قلنديا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

وزيرة الصحة : 16 حالة شفاء ولا إصابات بكورونا لليوم الخامس