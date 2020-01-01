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بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل

الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن توقيع وزير الجيش الإسرائيلي اليوم على مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل يعد إلغاء لبروتوكول الخليل.

وأوضح الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، "أن ذلك ينهي الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك يعد استمراراً لمشروع الضم في الضفة والقدس".


الشيخ
وفي وقت سابق، صادق وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت على مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع.

الجدير بالذكر أن المسجد الإبراهيمي المستهدف بالمشروع الاستيطاني يقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة من الخليل والمسماة (خ 2)، خارج نطاق سيطرة السلطة.

#جسين الشيخ #السلطة الفلسطينية #بروتوكول الخليل #الحرم الابراهيمي #مخططات الضم #بينت #الخليل

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