حماس ترحب ببيان هيومان رايتس ووتش

حبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨.
واعتبرت في بيان لها ان ذلك تأكيدا أن هذه السياسات العنصرية والاضطهاد الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام ٤٨، إنما هو رؤية مؤسسة وعقيدة قيادته منذ نشأة الكيان، وتم تنفيذه بشكل منهجي صارم على مدار العقود السبعة الماضية وفي كل فلسطين التاريخية؛ ما أدى إلى عزل شعبنا في جيتوهات، وكبح طموحاته بالتطوير أو الاستجابة لمتطلبات التوسع الطبيعي.
وأضاف بيان حماس:"إننا وفي الذكرى ال٧٢ لنكبة الشعب الفلسطيني نؤكد أن هذا الكيان الفاشي والعنصري مصيره الزوال، ككل الأنظمة الفاشية والعنصرية في التاريخ، ونطالب المجتمع الدولي وكل الأحرار حول العالم بمساندة شعبنا في نضاله من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وممارسة كل أشكال الضغط على هذا الكيان لمنعه من الاستمرار في ممارساته العنصرية، ومحاسبته على ما ارتكبه بحق شعبنا من جرائم وانتهاكات".