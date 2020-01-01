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حماس ترحب ببيان هيومان رايتس ووتش

الثلاثاء 12 مايو 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب ببيان هيومان رايتس ووتش


غزة / سما /

حبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨.

واعتبرت في بيان لها ان ذلك تأكيدا أن هذه السياسات العنصرية والاضطهاد الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام ٤٨، إنما هو رؤية مؤسسة وعقيدة قيادته منذ نشأة الكيان، وتم تنفيذه بشكل منهجي صارم على مدار العقود السبعة الماضية وفي كل فلسطين التاريخية؛ ما أدى إلى عزل شعبنا في جيتوهات، وكبح طموحاته بالتطوير أو الاستجابة لمتطلبات التوسع الطبيعي.

وأضاف بيان حماس:"إننا وفي الذكرى ال٧٢ لنكبة الشعب الفلسطيني نؤكد أن هذا الكيان الفاشي والعنصري مصيره الزوال، ككل الأنظمة الفاشية والعنصرية في التاريخ، ونطالب المجتمع الدولي وكل الأحرار حول العالم بمساندة شعبنا في نضاله من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وممارسة كل أشكال الضغط على هذا الكيان لمنعه من الاستمرار في ممارساته العنصرية، ومحاسبته على ما ارتكبه بحق شعبنا من جرائم وانتهاكات".

#حماس #الانتهاكات الإسرائيلية #هيومان رايتس ووتش

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