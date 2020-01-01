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داخلية غزة: لا مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة..

الثلاثاء 12 مايو 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: لا مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة..


غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة اياد البزم، إنه تم فتح معبر رفح اليوم في اتجاه الوصول فقط ولمدة ثلاثة أيام؛ من أجل إدخال أعداد من العالقين في مصر، وأجرينا كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة بهذا الشأن، حيث سيتم نقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً.

وأوضح البزم، أن قرابة 1700 مواطناً عالقاً سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره قبل أيام، وقامت هيئة المعابر بجمع بياناتهم وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة.

وأشار الى أن  هيئة المعابر  أتمّت دراسة جميع بيانات المسجلين من العالقين، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات.

كما  قامت هيئة المعابر بالاتصال بالعالقين في مصر بشكل شخصي وإبلاغهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة، ونأمل الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين. وفق البزم.

وأشار الى أنه لا يوجد مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة، وعلى جميع العائدين مراعاة ذلك.

وأضاف: تواصل الأجهزة الأمنية المختصة تأمين 10 مراكز للحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، ولا زالت تُقدم الخدمة للمستضافين فيها.

وقال: أتمّت الشرطة خطتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 30 مايو الجاري، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك التنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.

ودعا البزم، المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل وصول عائدين جُدد، تحسباً أن يكون بينهم مصابون بالفيروس.

ونوه الى أنه لا تغيير على جميع القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، المتعلقة بمنع التجمعات.

#الداخلية بغزة #اياد البزم #فيروس كورونا #الحجر الصحي #قطاع غزة #معبر رفح

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