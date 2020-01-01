  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المتحدث باسم الرئاسة الروسية "بيسكوف" يعلن إصابته بكورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "بيسكوف" يعلن إصابته بكورونا


موسكو/وكالات/

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج".

ووفقا لبيسكوف، فهو موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 نيسان/أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

#بيسكوف #روسيا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

شاهد: جيش الاحتلال يحدث نظام الرصد البحري والبري على حدود شمال غزة.. لهذا الهدف

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

الأخبار الرئيسية

شاهد.. صحة غزة: انتشار الوباء يجعل قطاع غزة في دائرة الخطر.. وأزمة النقص في الموار الصحية تشدد!

القناة 13 تزعم : رئيس الشاباك اشترط على عباس اثناء لقائهما اغلاق حسابات الاسرى لمنح السلطة قرضا

شاهد ..إطلاق النار على مواطن قرب حاجز قلنديا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

وزيرة الصحة : 16 حالة شفاء ولا إصابات بكورونا لليوم الخامس

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني