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"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب للإفراج عن الاسير المريض إياد جرجاوي

الثلاثاء 12 مايو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب للإفراج عن الاسير المريض إياد جرجاوي


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إنها تقدمت اليوم الثلاثاء، بطلب لمحكمة الاحتلال الإسرائيلية، للإفراج عن الأسير المريض إياد الجرجاوي (34 عاما).

وبينت الهيئة أن الأسير الجرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، بعد أن أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسير بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها قبل أشهر.

وأضافت أن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية من أجل استئصال الورم، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر والإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، حسب إفادة الأطباء الإسرائيليين له.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن الأسير يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن، وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وتعرض لمماطلة كبيرة من إدارة سجون الاحتلال، والأطباء التابعين لها لإخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.

والأسير الجرجاوي من خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13/06/2011، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي تسع سنوات.

#هيئة الاسرى #اسير

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