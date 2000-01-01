تعليمات هامة لمزارعي الأبقار والأغنام في غزة

غزة / سما /

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أهم الإجراءات الوقائية لتفادي موجات الحر في مزارع المجترات "الأبقار والأغنام".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإنتاج الحيواني له أهمية كبيرة حيث يمثل30% من إجمالي الدخل العام ويمثل قطاع الأبقار والأغنام 60% من قطاع الحيواني.

وأوضحت أن عدد الأبقار في القطاع يبلغ حوالي 2000راس والأغنام والماعز 60000 راس ويوجد 3500 مربي أبقار وأغنام.

وأضافت: ومن هنا وجب علينا القيام بدور الارشاد الزراعي وذلك حتى يصل المربي لكفاءة عالية من الإنتاج وبتكاليف إنتاج أقل وعلى المربي أن يستعد لفصل الصيف باتباع عدة اعتبارات واهمها:

1. يجب طلاء خزانات المياه باللون الأبيض ووضع مكعبات من الثلج في حالة ارتفاع درجات الحرارة الي الدرجة القصوى.

2. يجب وضع هوايات داخل مزارع الابقار لتلطيف الجو وكذلك جهاز ضخ الماء على شكل ضباب.

3. عدم تزاحم الحيوانات داخل المزرعة وزيادة المساحة بين الحيوانات لتقليل الاجهاد الحراري.

4. وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد بعيد عن اشعة الشمس لتفادي سخونة المياه.

5. وضع الحيوانات القريبة من الميلاد والمواليد في أماكن باردة مع توفير المياه باردة مع وضع فيتامين c لتقليل الاجهاد الحراري.

6. في حالة هبوب رياح الخماسين يجب اغلاق ستائر المزرعة وتشغيل نظام الرش فوق سطح المزرعة.

7. جز صوف الاغنام وعمل مغطس مائي مع مادة مطهرة لقتل الحشرات الضارة.

8. تقديم الاعلاف المركزة في الصباح الباكر وبعد العصر ووضع الاعلاف الخضراء للحيوانات.

9. يجب تلقيح الحيوانات في ساعات الصباح الباكر او في ساعات المساء حتى تتم عملة التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.

10. يجب عدم إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة ويجب إعطائها في ساعات المساء.