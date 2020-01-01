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لجنة زكاة الأوقاف توزع مساعدات مالية على أسر ضحايا وجرحى حريق النصيرات

الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة زكاة الأوقاف توزع مساعدات مالية على أسر ضحايا وجرحى حريق النصيرات


غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن توزيعها مساعدات مالية بلغت (39.300) دولار على أسر شهداء وجرحى حريق النصيرات الذي وقع مارس الماضي.

 وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، أن هذه المساعدات جاءت ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها الوزارة لجمع التبرعات لصالح متضرري الحريق.

ونوه إلى أن إدارته وزعت المساعدات وفقًا لعدد أفراد كل أسرة وظروفها المعيشية.

وأكد أن إدارته لن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة وتسعى دومًا لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة في ظل الحصار الخانق.

وقدم اسليم شكره وتقديره لكل من ساهم وتبرع حتى ولو بجزء بسيط من ماله للتضامن والتكاثف مع هذه الأسر، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

وراح ضحية حريق النصيرات 25 مواطنًا وأصيب 50 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نحو 15 بجروح خطيرة وحرجة، توفي عدد منهم في مستشفيات غزة والضفة الغربية التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

ووقعت الحادثة بعد حريق شب في مخبز قبل أن تنفجر عدة اسطوانات غاز بفعل الحريق الذي امتد لعدد من المحال التجارية.

#وزارة الاوقاف #مساعدات #حريق النصيرات

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