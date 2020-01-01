الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وتضبط بحوزته نصف كليو من المخدرات في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر مخدرات بحوزته نصف كيلو من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدرة في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه من خلال المتابعة المستمرة لتجار ومتعاطي السموم، وبناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة، وصلت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم تفيد بحيازة شخص على مواد مخدرة في منزله وفي قطعة أرض خاصة به ويقوم بتجهيزها للبيع والاتجار بها، واستصدر على الفور إذن تفتيش من النيابة العامة، ومن ثم تحركت قوه من مكافحة المخدرات ويساندها قوه من الأمن الوطني والمخابرات العامة إلى منزل الشخص المشتبه به والكائن في بلدة الخضر وبتفتيش المنزل وتفتيش الأرض الخاصة به حسب الأصول تم ضبط ما يقارب نصف كيلو من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدرة حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به وضبط المواد المخدرة.

وأضافت انه تم إحضار المتهم والمادة المخدرة إلى مقر فرع مكافحة المخدرات تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.