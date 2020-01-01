  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتهامات لكوخافي بالانحيازية لضباط المظليين دون غيرهم

الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لكوخافي بالانحيازية لضباط المظليين دون غيرهم


القدس المحتلة / سما /

تطرق المراسل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت يوسي يهوشع إلى قرار رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي بعدم ترقية العميد رافي ميلوء بسبب مخالفته للتعليمات والدخول في أحد أنفاق حزب الله دون إذن مسبق، متهما إياه بالتمييز العنصري لصالح ضباط لواء المظليين الذين لم يعاقبهم بالرغم من أخطائهم خلال شغلهم لمناصبهم.
 
ووفقا لصحيفة "يديعوت"، أضاف يهوشع " رئيس الأركان المظلي "لأنه كان يخدم في لواء المظليين" فقد سامح وعفا عن ضباط ارتكبوا أخطاء فادحة أسفرت عن مقتل جنود كانوا يخدمون تحت أيديهم، فقط لأنهم من أبناء لواء المظليين.
 
وقد ضرب يهوشع بعض الأمثلة التي أيدت اتهامه، بما في ذلك مقتل الجندي عيلي حيوت خلال فترة ولاية الضابط المظلي روعي تسفيغ كقائد لوحدة مغلان، ومقتل الجندي أفيتار يوسفي خلال فترة ولاية قائد لواء المظليين ياكي دولف، وغيرهم الكثير ولم يتم معاقبتهم أو تأخير ترقياتهم العسكرية.
 
من جانبه، دعا ضباط كبار بالجيش رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي إلى التراجع عن قراره بحق العميد رافي ميلوء للحيلولة دون استقالته من الجيش.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #لواء المظليين

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

أول تعليق من المدهون على رواية اقتحام منزله بجباليا واختطاف أشقائه

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

شاهد: جيش الاحتلال يحدث نظام الرصد البحري والبري على حدود شمال غزة.. لهذا الهدف

الأخبار الرئيسية

القناة 13 تزعم : رئيس الشاباك اشنرط على عباس اثناء لقائهما اغلاق حسابات الاسرى لمنح السلطة قرضا

الاعلام العبري : إطلاق النار على مواطن قرب حاجز قلنديا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

وزيرة الصحة : 16 حالة شفاء ولا إصابات بكورونا لليوم الخامس

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

بومبيو: "صفقة القرن" واقعية و قرار تطبيق السيادة يعود لإسرائيل