اتهامات لكوخافي بالانحيازية لضباط المظليين دون غيرهم

القدس المحتلة / سما /

تطرق المراسل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت يوسي يهوشع إلى قرار رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي بعدم ترقية العميد رافي ميلوء بسبب مخالفته للتعليمات والدخول في أحد أنفاق حزب الله دون إذن مسبق، متهما إياه بالتمييز العنصري لصالح ضباط لواء المظليين الذين لم يعاقبهم بالرغم من أخطائهم خلال شغلهم لمناصبهم.



ووفقا لصحيفة "يديعوت"، أضاف يهوشع " رئيس الأركان المظلي "لأنه كان يخدم في لواء المظليين" فقد سامح وعفا عن ضباط ارتكبوا أخطاء فادحة أسفرت عن مقتل جنود كانوا يخدمون تحت أيديهم، فقط لأنهم من أبناء لواء المظليين.



وقد ضرب يهوشع بعض الأمثلة التي أيدت اتهامه، بما في ذلك مقتل الجندي عيلي حيوت خلال فترة ولاية الضابط المظلي روعي تسفيغ كقائد لوحدة مغلان، ومقتل الجندي أفيتار يوسفي خلال فترة ولاية قائد لواء المظليين ياكي دولف، وغيرهم الكثير ولم يتم معاقبتهم أو تأخير ترقياتهم العسكرية.



من جانبه، دعا ضباط كبار بالجيش رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي إلى التراجع عن قراره بحق العميد رافي ميلوء للحيلولة دون استقالته من الجيش.