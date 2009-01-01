التقاط صور لحيوان الغرير بعد اختفاءه منذ عقدين

وكالات / سما /

ذكرت السلطات المحلية أن حيوان الغرير، الذي اختفى فى مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين منذ أكثر من عقدين، التقطت صور له بكاميرات أثناء تجوله فى الغابة العام الماضي.

وتم العثور على الصور ومقاطع الفيديو لهذا النوع من الثدييات الشبيهة بالكلاب ذات الأرجل القصيرة مؤخرا من قبل موظفين خلال مشروع مسح للحياة البرية في محافظة آنجي في مدينة هوتشو.

ولم يظهر الغرير في البرية في المقاطعة منذ أن وضعت المقاطعة 3000 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة الحياة البرية في عام 2009، وفقا لمديرية الموارد الطبيعية والتخطيط في المحافظة.

وقال ليو باو تشيوان من مركز مراقبة موارد الغابات في المقاطعة: "عادة ما يعيش الغرير في مناطق منخفضة الارتفاع ذات تربة ناعمة، حيث قام الناس بزراعة المحاصيل وحرث الأرض بشكل مكثف في السنوات الماضية، لذا فإن ظهوره مرة أخرى يشير إلى تحسن البيئة الإيكولوجية وزيادة التنوع البيولوجي".

وتم إدراج الغرير كنوع قريب من خطر الانقراض في "القائمة الحمراء للتنوع البيولوجي في الصين: الفقاريات".