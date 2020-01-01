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وزيرة الصحة : 16 حالة شفاء ولا إصابات بكورونا لليوم الخامس

الثلاثاء 12 مايو 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 16 حالة شفاء ولا إصابات بكورونا لليوم الخامس


رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن فلسطين لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات، فيما سجلت 15 حالة شفاء جديدة.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن 8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت د. الكيلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ترتفع إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وقالت إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس.

وأوضحت أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية والتي لم تُسجل فيها أي إصابة حوالي 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالة الصحية لجميع المرضى في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وتابعت: تم إدخال 240 حالة جديدة إلى العزل الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 14872، والذين أنهوا الحجر 47438.

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