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مواد غذائية مفيدة للصحة في زمن الوباء

الثلاثاء 12 مايو 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية مفيدة للصحة في زمن الوباء


وكالات / سما /

أعلنت الطبيبة فيرا شاروشكينا رئيسة قسم التغذية في مستشفى الديوان الرئاسي أن تناول بعض المواد الغذائية يمكن أن يعزز نظام المناعة في الجسم خلال فترة انتشار الوباء.

وأشارت شاروشكينا، إلى أنه من بين هذه المواد: الزبادي والكمبوشا والخضروات وكبد سمك القد. وتابعت الخبيرة: "أريد أن أتوقف هنا عند الأطعمة المهمة المفيدة جدا لصحتنا ومناعة جسمنا، وعلى رأسها الملفوف المخمّر الغني بفيتامين С ومضادات الأكسدة، وكذلك المواد الغذائية المخمّرة مثل الزبادي والكمبوشا وكذلك كبد سمك القد، الذي يتميز بخصائص مفيدة جدا، لذلك يجب تناوله في أحيان كثيرة قدر المستطاع، لأنه يحتوي على أحماض وفيتامينات D و A وكذلك عنصر النحاس".

وأضافت رئيسة قسم التغذية: "يجب أيضا تناول الخضروات مثل الشبت والبقدونس والبصل يوميا، سواء في صورتها الطازجة أو مطبوخة". لكنها شددت على ضرورة غسل  الخضروات والفواكه جيدا بعد نقعها بالماء مدة لا تقل عن 15 دقيقة ومن ثم تناولها.

ومن جانبه أشار الطبيب البارز، الدكتور يفغيني كوماروفسكي، إلى أن تناول الفيتامينات لا يساعد على الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقال: "لا فائدة من تناول الفيتامينات للوقاية من الأمراض المعدية. لأنه يجب تناولها عندما يشخص نقص فيتامينات معينة في الجسم، لأن الجسم لا يمتصها لسبب ما، أو لأن الجسم لا يحصل عليها بسبب النظام الغذائي المتبع، خلال فترة العزل الذاتي، حينها يكون تناول الفيتامينات مفيدا للصحة".

#الوباء #كورونا #مواد غذائية

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