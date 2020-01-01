سفارة إيرانية افتراضية في القدس

القدس المحتلة / سما /

كشف نواب في البرلمان الإيراني، عن إعدادهم مشروع قانون للتصويت عليه بشكل عاجل، ينص على فتح سفارة افتراضية لإيران في مدينة القدس المحتلة، باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

وقال النائب محمد علي بورمختار، إن أربعين نائبا وقعوا على المشروع حتى صباح اليوم الثلاثاء، لتأسيس سفارة إيرانية افتراضية في مدينة القدس، مشيرا إلى أن المشروع يحظر أي تعامل علمي أو مالي أو تجاري مع إسرائيل.

ووصف النائب المشروع بأنه سيكون "قانون مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني" مضيفا أنه في حال التصويت عليه سيتم تكليف وزارة العدل الإيرانية، للإعلان عن "إجراءات قانونية لمحاكمة قادة إسرائيليين على ارتكابهم أعمالا غير إنسانية ومنافية لحقوق الإنسان".

وأعلنت إسرائيل منذ عام 1950 القدس عاصمة أبدية لها، وجعلتها مقرا لكل مؤسساتها الوزارية والإدارية، وبينها مقر الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا، كما أنها "مركز الديانة اليهودية"، وتعتبر مدينة مقدسة بالنسبة "لأعضاء ديانات أخرى"، على حد تعبير الإسرائيليين.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية كرد غير مباشر على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.