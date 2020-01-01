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دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر

الثلاثاء 12 مايو 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر


القاهرة /وكالات/

حصد مشهد أدته النجمة المصرية دينا الشربيني في الحلقة الـ16 من مسلسل "لعبة النسيان" 600 ألف مشاهدة، وبات اسمها الأكثر تداولا على تويتر اليوم.

وبفضل ذلك، أصبح اسم دينا الشربيني الأكثر تداولا على "تويتر" وقت عرض الحلقة وحاز المشهد على أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقدمت الشربيني، أداء مزجت خلاله بين محاولة التماسك والانهيار التام، فمرات تصرخ في وجه زوجها، وأخرى تتوسل إليه بأن لا يفعل ذلك، وفي النهاية لم تقو على التحمل لتنهار باكية تماما، وما زال مسلسل لعبة النسيان يكشف المزيد عن شخصياته التي تحمل جميعها أسرارا كبيرة طي الكتمان.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" إلى أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماض.

والمسلسل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

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