تمديد اعتقال إسرائيلي حرض على اغتيال نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح الإسرائيلي في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر 31 عامًا من سكان مناطق شمال فلسطين المحتلة، بعد أن دعا لاغتيال رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإنه تم تمديد الاعتقال حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، لاستكمال التحقيقات معه.

واتهمت الشرطة الإسرائيلية المعتقل بأنه حرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على اغتيال نتنياهو.

وتم نقل المعتقل إلى عيادة طبية نفسية لفحص وضعه الصحي العقلي قبيل استكمال التحقيقات معه.