أمريكا تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يحمل ثلاثة رؤوس نووية

وكالات / سما /

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء اختبار تجريبي في آب/ أغسطس، لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (مينتمان) وذلك لاختبار الاستعداد القتالي لأسلحة الردع النووي.

ووفق وكالة (سبوتنيك) فإنه على الرغم من جائحة الفيروس التاجي، يتم تسليم الصاروخ إلى قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، حيث سيتم إطلاقه.

وتتم العملية تحت قيادة الجيش الجوي العشرين، المسلحة بجميع قوات الصواريخ النووية الأرضية الأمريكية.

يذكر، أن صاروخ (مينتمان) يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر، وهو الصاروخ الباليستي العابر للقارات الوحيد لدى القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية.

وصاروخ (مينتمان) هو صاروخ قديم، ولكن يتم تحديثه بشكل متكرر، ووفقاً لاتحاد العلماء الأمريكيين وسلاح الجو الأمريكي، فإن هذه الصواريخ "هي في الأساس صواريخ جديدة باستثناء القذيفة".