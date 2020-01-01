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الصين بصدد إطلاق منصة لمنتجات المتاحف الافتراضية

الثلاثاء 12 مايو 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين بصدد إطلاق منصة لمنتجات المتاحف الافتراضية


وكالات / سما /

قالت مصلحة الدولة للتراث الثقافي بالصين أمس الاثنين إنها ستطلق منصة بالتعاون مع وكالة أنباء شينخوا لعرض أفضل المنتجات الافتراضية بمتاحف البلاد.

وأوضحت المصلحة في إفادة صحفية أن الإطلاق سيكون جزءا من سلسلة من الفعاليات المقرر عقدها يوم 18 مايو، اليوم العالمي للمتاحف، في نانجينغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وأشارت المصلحة إلى أنه منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تقوم المتاحف في أرجاء البلاد بعرض منتجات ثقافية رائعة عبر الإنترنت من خلال أشكال مختلفة مثل المعارض عبر الإنترنت والقاعات الفنية الافتراضية والمتاحف الرقمية، وهو ما حظي بترحيب حار من قبل الجمهور.

وبناء على ذلك، ستتعاون المصلحة مع وكالة أنباء شينخوا للمرة الأولى في جمع وعرض افضل منتجات المتاحف الافتراضية على المنصة، وهو ما سيشمل أيضا لقاءات عبر البث الحي مع مشهورين وخبراء لشرح المنتجات واستكشاف سبل لتحويل وتطوير الثقافة الصينية التقليدية الرائعة بشكل إبداعي، بحسب المصلحة.

وانضمت الصين إلى المجلس الدولي للمتاحف في عام 1983 وأقامت سنويا منذ ذلك الحين فعاليات تحت عنوان "اليوم الدولي للمتاحف".

#الصين #المتاحف

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