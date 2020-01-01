اتحاد التايكواندو الفلسطيني يطلق تحديا دوليا مفتوحا

رام الله / سما /

يطلق اتحاد التايكواندو الفلسطيني تحدٍبا دوليا مفتوحا، وهو عبارة عن تسجيل فيديو مدته 10 ثوان تتضمن أفضل حركات لعبة الفنون القتالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أيار الجاري وحتى 20 من ذات الشهر.

ويشارك في البطولة 12 دولة هي فلسطين، الاردن، اليمن، الامارات، ليبيا، تونس، المغرب، بلغاريا، السويد، اندونيسيا، رومانيا والسعودية.

ولفت الاتحاد إلى أن البطولة تأتي في سياق مواكبة الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو لمتطلبات المرحلة الحالية والتي تعم العالم والانسانية، والذي يسعى لإبقاء اللاعب في حالة جاهزية دائمة على قاعدة الأمل الذي يعيش في الانسان الفلسطيني والذي يبقيه مستعداً لكافة الظروف.

وسيشرف على تقييم أداء المشاركين ستة حكام دوليين هم، الفلسطيني أحمد أبو حطب، ومن الأردن، محمد الباش ورؤى سليم، ومن مصر علي نور وإسماعيل سليم وعائشة ياسين.

وكان اتحاد التايكواندو نظم بطولة "البومسي" الفيديو المنزلي الشهر المنصرم، وحققت نجاحاً لافتاً مع الاقبال الواسع الذي شهدته البطولة بين جميع المراكز والأندية في الوطن والشتات لجميع الفئات العمرية.