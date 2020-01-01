إبراهيموفيتش يعود إلى صفوف ميلان

وكالات / سما /

عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا أمس الاثنين، للانضمام إلى صفوف ناديه ميلان، بعد أن أمضى شهرين في بلاده، كما ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية.

وبثت شبكة "سكاي سبورت" صورا عدة للمهاجم لدى وصوله إلى ميلانو وهو يرتدي كمامة وقفازات قبل أن يتوجه إلى "ميلانيلو" مقر تدريبات نادي "الروسونيري".

وبحسب وسائل إعلام عدة، سيمكث إبراهيموفيتش في الحجر الصحي في مقر النادي لمدة 14 يوما.

ويتدرب زملاء إبراهيموفيتش بشكل فردي منذ أسبوع، وسيعاودون التدريبات الجماعية في 18 مايو الحالي، بعدما سمحت السلطات الصحية بذلك.

وكان "إيبرا" غادر إيطاليا في 12 مارس ليستقر في ستوكهولم، حيث تمكن من إجراء تدريبات في صفوف نادي هاماربي الذي يملك حصة فيه.

وبعودة "إيبرا" يكون الدوري الإيطالي قد استعاد جميع نجومه الدوليين بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين الماضي إلى تورينو، والفرنسي فرانك ريبيري إلى فلورانسا يوم الجمعة الماضي.