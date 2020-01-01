مانشستر يونايتد واثق من حسم صفقة هداف ليون

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن نادي مانشستر يونايتد واثق تماماً بشأن تعاقده مع موسى ديمبيلي هداف فريق ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات القادمة.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي ابن 23 عاماً بالرحيل عن صفوف فريقه ليون في الميركاتو القادم، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بضمه.

ويعتبر فريق مانشستر يونايتد أبرز المرشحين للتعاقد مع الدولي الفرنسي الشاب، حيث يعتبر هدفاً من أهداف الشياطين الحمر منذ الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد تابع عن كثب النجم الفرنسي، وأرسل كشافين لمراقبته منذ بداية الموسم، ليعوض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل بداية هذا الموسم إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأكملت الصحيفة بأن سعر المهاجم الفرنسي المميز يقدر حالياً بـ 60 مليون استرليني، وسيعمل مسؤولو النادي الإنجليزي على تخفيضه بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجميع جراء فيروس كورونا.

وأوضحت “الدايلي ميل” بأن إدارة ليون موافقة من حيث المبدأ على رحيل موسى ديمبيلي، خاصةً بعد كلام أولاس رئيس النادي الذي أكد فيه بيعه لبعض اللاعبين من أجل حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع الآن.

الجدير بالذكر أن عقد ديمبيلي سينتهي مع ليون صيف عام 2023، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 42 مباراة، ونجح في تسجيل 22 هدفاً، وصنع 7 آخرين.