  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا.. الاتحاد الألماني يحدد موعد نهائي الكأس المحلية

الثلاثاء 12 مايو 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الاتحاد الألماني يحدد موعد نهائي الكأس المحلية


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الاثنين، أن نهائي كأس ألمانيا سيقام في الرابع من يوليو المقبل.

كما قرر الاتحاد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، يومي 9 و10 يونيو المقبل، حيث يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه ساربروكن المنافس بدوري الدرجة الرابعة نادي باير ليفركوزن في المباراة الثانية.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات المربع الذهبي أواخر أبريل الماضي والمباراة النهائية يوم 23 مايو الجاري، لكن تم تأجيل المباريات الثلاث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار اتحاد الكرة في أعقاب حصول رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي على تصريح من السلطات الحكومية لاستئناف موسم الدوري "البوندسليغا"، بداية من السبت المقبل، على أن تنتهي المسابقة في أواخر يونيو.

ويحتاج اتحاد الكرة للحصول على موافقة نهائية لاستكمال المسابقات التابعة له، ومن بينها بطولة دوري الدرجة الثالثة التي تم الاتفاق أمس الاثنين على استئنافها في 26 مايو، وأيضا بطولة "بوندسليغا" للسيدات التي تقرر استئنافها في 29 مايو.

ويشترك اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري في اتباع نفس المعايير الخاصة بالأمان والنظافة، حيث ستقام جميع المباريات بدون جمهور.

#الاتحاد الألماني #الكأس #ألمانيا

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

أول تعليق من المدهون على رواية اقتحام منزله بجباليا واختطاف أشقائه

بدء صرف 700 شيقل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب كورونا

انهيار حاد في الأسواق السعودية بعد قرارت زيادة الضرائب وخفض الاجور

لاول مرة ..“حزب الله” يعترف بارتكابه “خطيئة كبرى” في لبنان بعد عهد الحريري

شيخ المبتهلين سلامة الريدي: فقدت بصري بسبب امرأة!

رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

بومبيو: "صفقة القرن" واقعية و قرار تطبيق السيادة يعود لإسرائيل

o

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

20200512091431

الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات مسبقة لردع إسرائيل من الضم

520201255132565

خلاف إسرائيلي أمريكي حول تزايد الاستثمارات الصينية