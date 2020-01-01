رسميا.. الاتحاد الألماني يحدد موعد نهائي الكأس المحلية

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الاثنين، أن نهائي كأس ألمانيا سيقام في الرابع من يوليو المقبل.

كما قرر الاتحاد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، يومي 9 و10 يونيو المقبل، حيث يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه ساربروكن المنافس بدوري الدرجة الرابعة نادي باير ليفركوزن في المباراة الثانية.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات المربع الذهبي أواخر أبريل الماضي والمباراة النهائية يوم 23 مايو الجاري، لكن تم تأجيل المباريات الثلاث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار اتحاد الكرة في أعقاب حصول رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي على تصريح من السلطات الحكومية لاستئناف موسم الدوري "البوندسليغا"، بداية من السبت المقبل، على أن تنتهي المسابقة في أواخر يونيو.

ويحتاج اتحاد الكرة للحصول على موافقة نهائية لاستكمال المسابقات التابعة له، ومن بينها بطولة دوري الدرجة الثالثة التي تم الاتفاق أمس الاثنين على استئنافها في 26 مايو، وأيضا بطولة "بوندسليغا" للسيدات التي تقرر استئنافها في 29 مايو.

ويشترك اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري في اتباع نفس المعايير الخاصة بالأمان والنظافة، حيث ستقام جميع المباريات بدون جمهور.