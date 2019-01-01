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لاعبان يحسمان صفقة بديل سواريز في برشلونة

الثلاثاء 12 مايو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبان يحسمان صفقة بديل سواريز في برشلونة


وكالات / سما /

بات إنتر ميلان منفتحا للتفاوض على بيع لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو لبرشلونة، حال تضمّنت الصفقة لاعبا في مركز الظهير الأيمن.

وأوضحت "سبورت", أن "النيراتزوري" يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون أباريسيدو المعار حاليا لريال بيتيس.

ورغم تمسك الإنتر بقيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجمه الأرجنتيني (111 مليون يورو)، إلا أن الأمر قد ينتهي حال تضنت الصفقة لاعبا يحتاجه "النيراتزوري".

ولفتت إلى أن الإنتر يفضّل سيميدو, لكن المشكلة تكمن في العرض الضخم الذي يقدمه مانشستر سيتي لضم اللاعب، مبينة أن إيمرسون يعدّ خيارا أكثر قابلية للتنفيذ.

يشار إلى أن برشلونة تعاقد مع إيمرسون من أتلتيكو مينيرو البرازيلي, في شتاء 2019 مقابل 12.7 مليون يورو، قبل أن يعيره لبيتيس حتى عام 2021.

#لاوتارو مارتينيز

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