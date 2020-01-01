تفاصيل مثيرة ..هكذا أجهز منفذ هجوم جنين على الجندي من لواء غولاني

القدس المحتلة / سما /

كشف التحقيق الأولي في حادثة مقتل جندي غولاني "عميت بن يغئال" والذي قتل فجر اليوم خلال عمليات مداهمة في بلدة يعبد جنوب جنين، أن منفذ الهجوم نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبريّة.



ووفقا للتحقيق، المنفذ افتعل ضجيجا عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجري، لكن فاجأه المنفذ وألقى عليه حجر كبير ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة.

وأشارت يديعوت إلى أن القوات لا تزال تجري عمليات بحث وتمشيط وتحقيق للتعرف على المنفذ.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي، الليلة الماضية، جراء إصابته بحجر في رأسه خلال نشاطات للجيش، في قرية يعبد، قضاء مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.



وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن جنديا إسرائيليا من لواء غولاني، قتل جراء إصابته بحجر في رأسه، خلال نشاطات للجيش الإسرائيلي، في قرية يعبد قضاء جنين.