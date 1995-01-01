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الأسير المقدسي أيمن سدر يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 12 مايو 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

دخل الأسير المقدسي أيمن عبد المجيد سدر (54 عاما)، عامه الـ26 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأسير سدر والمحكوم بالسّجن مدى الحياة يعتبر من أقدم الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، وقد تعرض خلال فترة اعتقاله الأولى إلى تحقيق طويل ومكثف استمر لمدة خمسة أشهر في مركز تحقيق "المسكوبية".

وسبق أن تعرض الأسير سدر قبل اعتقاله الأخير عام 1995، لاعتقال استمر مدة ستة أشهر خلال الانتفاضة الأولى، ورفضت سلطات الاحتلال  عام 2011 الإفراج عنه خلال صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، وذلك رغم ما يعانيه من مشاكل صحية وأمراض نتجت بسبب ظروف التحقيق والاعتقال، علماً أنه متزوج وله ابن وحيد اسمه (محمد)، وحينما اُعتقل كان يبلغ من العمر عدة أشهر. ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

#أيمن سدر #سجون الاحتلال

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