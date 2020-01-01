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"اللجنة الوطنية" تنشر موجزا فنيا جامعا عن التعليم للأطفال ذوي الإعاقة خلال أزمة "كورونا"

الثلاثاء 12 مايو 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء، موجزا فنيا جامعا عن التعليم للأطفال والشباب ذوي الإعاقة في المنطقة العربية خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والذي أعده المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في بيروت.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الموجز تم إعداده من قبل "اليونسكو"؛ نظرا للسياقات المتضررة من الأزمات وحالات الطوارئ في بلدان المنطقة، وتأثيرها على الأطفال والشباب المعرضين للمخاطر، ونتيجة لإغلاق المدارس والعزل المنزلي، بسبب الفيروس، والتحديات والجهود الرامية إلى ضمان وصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة إلى التعليم بشكل مستمر، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على المساعدات الخارجية مع قواعد وقوانين التباعد الاجتماعي.

ويشمل الموجز العديد من النقاط، والتي جاء أهمها: رؤية "اليونسكو" حول التعليم الجامع والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في الدول العربية، بالإضافة للعديد من التوصيات الهادفة للحد من تداعيات الأزمة الراهنة، وتوصيات لصانعي القرار في مجال التعليم ومقدمي الرعاية والأهل والمجتمعات المحلية في هذا الشأن.

وللاطلاع على هذا الموجز من خلال موقع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم على الرابط التالي: https://www.pncecs.plo.ps/?p=7706

#اللجنة الوطنية #ذوي الإعاقة #فيروس كورونا

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