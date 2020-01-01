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غزة: فتح معبر رفح لوصول العالقين وسط إجراءات صحية مشددة

الثلاثاء 12 مايو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فتح معبر رفح لوصول العالقين وسط إجراءات صحية مشددة


غزة / سما /

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، تمهيدًا لدخول نحو 1500 عالق في أراضيها، إلى قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يصل ما بين 1200 إلى 1500 مواطن، من العالقين في الجانب المصري، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الليلة الماضية، عن جملة إجراءات صحية مشددة، لاستقبال العائدين وإجراء فحوصات لهم قبيل نقلهم لمراكز الحجر الصحي المختلفة بالقطاع.

وسيتم وضع العائدين في مراكز الحجر الصحي لمدة 21 يومًا مع إمكانية زيادتها في حال استجد أي وضع صحي طارئ.

#غزة #معبر رفح #فيروس كورونا

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