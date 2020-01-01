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أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة

الثلاثاء 12 مايو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 12 إلى 13 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 12 إلى 13 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 26 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخد: 14 شيكل

جناح: 8 شيكل

#الدجاج

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