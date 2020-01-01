أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

محاولات حزب الليكود وبنيامين نتنياهو ضم حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت إلى الائتلاف الحكومي، وسط رفض الأخير، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتناولت الصحف تعيين نتنياهو للوزير الليكودي جلعاد أردان سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وواشنطن، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إلى إسرائيل يوم غد الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت أحرنوت":

- حزب الليكود يهاجم بينيت: حزب "يمينا" قرر الانفصال عن معسكر اليمين

- تهديد بعقوبات اقتصادية: فرنسا تضغط من أجل رد قوي على الضم الإسرائيلي

- تعيين جلعاد أردن سفيرا لدى الأمم المتحدة وواشنطن

- وزارة الصحة تحذّر: حشود من الحريديين في مئة شعاريم وبيت شيمش يحتفلون بعيد "لاغ بعومر"

- مقتل جندي إسرائيلي أصيب بحجر في قرية يعبد بالضفة الغربية

- المسارح الثقافية سفتتح في 14 حزيران مع الحفاظ على كرسيين فارغين بين شخص وآخر

"هآرتس":

- دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن ضم الضفة الغربية

- نتنياهو يعين الوزير الليكودي جلعاد اردان سفيرا لإسرائيل لدى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة

- طلاب المرحلة المتوسطة في إسرائيل: طلاب الصف العاشر يعودون إلى الفصول بدوام جزئي يوم الأحد

- خطة الحكومة لإعادة فتح جزئي للمدارس تتعرض للهجوم من القادة المحليين باعتبارها غير واقعية

- مقتل جندي إسرائيلي بحجر أثناء تنفيذ عمليات اعتقال في الضفة الغربية

- هل سيرتدي بومبيو كمامة عندما يلتقي نتنياهو يوم الأربعاء؟

- مقال رأي: ما هي حقيقة رحلة بومبيو المكوكية إلى إسرائيل في ظل الوباء؟

"معاريف":

- سمح بالنشر: مقتل جندي من لواء جولاني بعد إلقاء حجر على رأسه

- الليكود يزعم: بينيت يرفض اقتراحًا آخر للانضمام إلى الحكومة

- بدون عائلات أعضاء الكنيست: هكذا سيتم تنصيب الحكومة يوم الخميس

- بحث: ارتداء الكمامات سيقلل معدل وفيات كورونا إلى النصف

- بعد الإغلاق: دول العالم تعود ببطء إلى وضعها الطبيعي

- أردن: "أعتقد أني سأكون قادرًا على أداء المهمة المزدوجة على أكمل وجه"

"إسرائيل اليوم":

- بينيت يرفض اقتراحا آخر من نتنياهو للانضمام إلى الحكومة

- مقتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية إثر إصابته بحجر في الرأس

- بومبيو قبيل زيارته: "فرض السيادة.. إسرائيل ستقرر"

- مسؤولون: "ببساطة، ميري ريغيف لا تصلح لأن تصبح وزيرة للأمن العام"

- أردان في الطريق إلى الولايات المتحدة: "يمينا" يواجه طريقا مسدودا