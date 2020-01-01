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الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الثلاثاء 12 مايو 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس زياد ابو اسنينة (21 عاما)، بعد تفتيش منزله في مدينة الخليل.

كما فتشت تلك القوات عددا من المنازل في مدينة الخليل، وبلدة بيت كاحل، عرف من أصحابها: روبين وحمدي ابو حسين، ونعيم ابو تركي، وبشار الرجبي، وباسم محمد بدوي الزهور.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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