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أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

الثلاثاء 12 مايو 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين


القدس المحتلة / سما /

تصاعدت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية مقتل الجندي الإسرائيلي عميت يغئال في جنين، وسط مطالبات بسرعة اعتقال من ألقى الحجارة وتسبب في مقتله.
 
وقال وزير الجيش نفتالي بينت وفق القناة 7 العبرية، إن قوات الجيش ستضع يدها على المنفذين، مدعياّ أن الرقيب أول عميت بن يغئال قتل وهو يدافع عن أمن إسرائيل.
 
بدوره أرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعازيه لعائلة الجندي القتيل، قائلاً، كما حدث في جميع الحالات بالسنوات الأخيرة، فإن يد إسرائيل ستصل إلى المنفذ وستحاسبه.
 
من جهته أشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناقب الجندي القتيل خلال نشاط عملياتي في الضفة، مرسلاً تعازيه لعائلته كونه سقط من أجل حماية جميع الإسرائيليين، وفق زعمه.
 
وزعم أن قوات الجيش سوف تصل إلى المنفذين وستنفذ فيهم القانون.
 
فيما أعرب وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس عن ثقته بالجيش لاعتقال المنفذين.
 
وقال أعدائنا لا يرتاحون للحظة ويستمرون في إيذائنا، وأرسل التعازي لعائلة الجندي.

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