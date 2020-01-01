رام الله / سما /

توجيه الرئيس محمود عباس للمحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات المقرة من قبل الحكومة لحماية المواطنين من فيروس "كورونا" ومنع تفشيه، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما ركّزت الصحف على هدم قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير قسام البرغوثي في كوبر، وتمديد الاحتلال لمنع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة وأراضي الـ48.

وفيما يلي أبرز العناوين :

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية ويوجههم بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات المقرة من الحكومة لحماية المواطنين من "كورونا"

- الرئيس يهنئ رئيس وزراء العراق بنيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة

- اشــتية يدعــو العالــم الــى مقاطعــة اســرائيل والاعتــراف بالدولــة الفلســطينية ردا علــى "الضــم"

- الرئيس يتكفل بعلاج الأخوين عبيد من مخيم الدهيشة

- الاحتلال يمدد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة وأراضي الـ48...وعساف يخاطب المؤسسات الدولية

- الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

- خريشة في رسالة إلى ديفيد كاي: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس جزء من سياسة إسرائيل الهادفة لتكميم الإعلام الفلسطيني

- كليفرلي: بريطانيا لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

- الاحتلال يهدم منزل ذوي الأسير قسام البرغوثي في كوبر ويعتقل 21 مواطنا بينهم مصاب

- لليوم الرابع: لا إصابات بـ "كورونا" وتسجيل 16 حالة شفاء

- "مافيا التسول الإلكتروني" في غزة

- مجلسا الكنائس العالمي والشرق الأوسط يحثان الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف حازم بشأن قرار الضم الإسرائيلي

- "المواصلات": فتح مديريات رام االله والخليل وبيت لحم اعتبارا من الخميس المقبل

- المدهون: تصريحات البزم عارية عن الصحة وحمد يتحمل المسؤولية

- استطلاعات: المواطنون في القدس المحتلة يفضلون المواطنة الفلسطينية على الإسرائيلية

"الأيام":

- لليوم الرابع على التوالي.. لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وتسجيل 16 حالة شفاء

- الرئيس يوجّه المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بالاستمرار باتباع إجراءات الحكومة

- مستعربون يعتقلون 13 مواطناً من سلوان

- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر ووقوع إصابات خلال المواجهات

- إخطارات بوقف العمل في منازل ومتنزه وبركسات واعتقال 8 مواطنين في الضفة بينهم مصاب

- إشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك من تهديدات الاحتلال

- الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

- إجراءات مواجهة "كورونا" تحاصر فيروس التهريب أيضاً

- "كورونا" حول العالم: الوفيات ترتفع إلى نحو 286 ألفاً والإصابات نحو 4.2 مليون

- "معاريف": السلطة تهدّد بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل في حالة الضمّ

- فرنسا تضغط لردّ صارم من الاتحاد الأوروبي على خطط إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة

- معبر رفح يعاود العمل اليوم لإعادة أكثر من ألف مواطن عالقين في مصر

- تنصيب حكومة نتنياهو الخميس ومحاولات لضمّ "يمينا" لصفوفها

- بينيت: سأدعم فرض السيادة على الضفة من المعارضة

- استطلاع: معظم فلسطينيي القدس لا يريدون الجنسية الإسرائيلية

- أردان سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة والأمم المتحدة

- إسرائيل: 5 وفيات جديدة و30 إصابة بفيروس كورونا

- الأردن: تسجيل 22 إصابة جديدة ب"كورونا" وتخفيف جديد لإجراءات حظر التجول والإغلاق

- مسؤول فرنسي يؤكد احتمال "إعادة فرض تدابير العزل بشكل طارئ"

- تركيا تفرض العزل العام أربعة أيام بدءاً من السبت

"القدس":

- هدم منزل الأسير قسام البرغوثي واندلاع مواجهات

- إخطارات بوقف العمل في منازل ومنشآت بنحالين وطوباس والأغوار

- الرئيس يوجه المحافظين ورؤساء الأجهزة باتباع الإجراءات للحماية من كورونا

- كيلة: علينا عدم الاطمئنان.. لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين لليوم الرابع

- الاحتلال يمدد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس وأراضي الـ48

- مسؤولون أمميون يدعون إسرائيل إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين

- الحكومة تقرر اعتماد الدوام الكامل لموظفي الدوائر الحكومية بالمحافظات غير المصابة

- الخطيب: يستحيل تنظيم المصلين في رمضان ولن نسمح بأن يكون الأقصى نقطةً لتفشي الوباء

- أعضاء في الكونغرس الأميركي يهددون بمعاقبة الأردن إن لم يسلم أحلام التميمي

- اختيار إردان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة وامريكا

- سيغال يدعو بايدن للتعهد بإلغاء اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة

- مجلس الكنائس وكنائس الشرق الأوسط يحثان على اتخاذ موقف حازم بشأن قرار الضم

- كيف تنتهي الأوبئة؟... جولة تاريخية على جائحات طبعت البشرية

- قلق اسرائيلي من التهديدات الفلسطينية بقطع العلاقات

- تنصيب حكومة نتنياهو غانتس الخميس القادم

- 258 وفاة و16506 إصابة بكورونا في اسرائيل

- البيت الأبيض يلهث لاحتواء الفيروس بين صفوف موظفيه

- فرنسا وإسبانيا تخرجان من العزل وتجدد الإصابات في ووهان وسيول.. 4,234,821 إصابة و285,913 وفاة بكورونا حول العالم