جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده، وذلك خلال عملية اقتحام عسكرية لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية، حيث توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بحجر في رأسه.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، أن الجندي عميت بين يغئال (21 عاما) الذي يخدم في وحدة "جولاني"، من بلدة رمات غان، توفي متأثرا بجروحه، وذلك بعدما ألقي حجر على رأسه خلال نشاط عملياتي لتنفيذ اعتقالات في قرية يعبد قضاء جنين.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن قوة عسكرية تعرضت فجر اليوم الثلاثاء، للرشق بالحجارة خلال نشاط عملياتي وحملة اعتقالات في بلدة يعبد، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.