تقرير: نتنياهو لن ينتظر "يمينا" وسيبدأ بتوزيع الوزارات على أعضاء حزبه اليوم

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة "12" نقلا عن مسؤولين في الليكود صباح اليوم انه على خلفية انفجار المحادثات الائتلافية ليلة أمس مع تحالف "يمينا" فانه من المتوقع ان يبدأ نتنياهو اليوم بتوزيع جميع الوزارات والمناصب على أعضاء حزبه.

وافيد امس ان نتنياهو عرض على غلعاد اردان ويولي ادلشتاين تولي منصب وزارة التعليم ان بقيت "يمينا" بالمعارضة ما زاد من صعوبة الاثنين اتخاذ القرار حيال ذلك، وما حث الوزير اردان قبول تعيينه سفيرا لإسرائيل في واشنطن والأمم المتحدة. وحاليا فان وزارات المواصلات والامن الداخلي والتربية والتعليم سيتم توزيعها على ميري ريغف، يولي ادلشتاين وامير اوحانا، وعلى ضوء إمكانية حدوث موجة جديدة لانتشار كورونا، يبدو ان نتنياهو قرر الاحتفاظ بوزارة الصحة التي يطالب بها بينيت في إطار حزبه.

واعلن الليكود في بيان رسمي مساء امس حول انهاء العلاقات مع يمينا :"الليلة اتضح لنا نهائيا ان بينيت ويمينا قرروا الانسحاب من تكتل اليمين، الخطوة الأولى كانت حين رفضوا التوصية أمام الرئيس على تكليف رئيس الحكومة نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة على عكس رغبة ناخبيهم، والخطوة الثانية كانت عندما رفض بينيت مجددا العرض السخي لرئيس الحكومة بالحصول على وزارة التعليم، وزارة القدس والتراث، نائب وزير مع مهام تنفيذية تشمل المسؤولية عن وحدة الاستيطان والخدمة الوطنية، مناصب هامة جدا للصهيونية الدينية".

وتابع البيان :"بدلا من ذلك في تحالف يمينا يطالبون بالحصول على أربعة مناصب غير مرتبطة بالصهيونية الدينية، رفض بينيت هذا العرض السخي، الذي يقدم لـ"يمينا" جميع المواضيع الهامة للصهيونية الدينية يكشف أن الحديث ليس عن ايديلوجية انما البحث عن مناصب. من المؤسف انه بسبب خلافات داخلية، بينيت ورفاقة اختاروا الانضمام الى معارضة اليسار مع يائير لابيد وهبة يزبك. الصهيونية الدينية ستستمر لأن تكون مكونا مركزيا قياديا داخل الليكود وسياسة الحكومة".